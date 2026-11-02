조창민 하남시의회 부의장 “감일에 또 6500호, 3호선은 아직 첫 삽도 안 떠… 교통·학교 대책 없인 안 된다”

정부, 감일동 일원 ‘하남감일2’ 6500호 등 하남에 신규택지 2곳 발표
“교산 완성까지 8~10년… 3호선·서하남IC 등 풀어야 할 숙제 산더미”
“위례 트램 하남엔 정거장 하나 없어… 과밀학급 대책은 있나”
하남시의회 조창민 부의장이 국토교통부가 지난달 29일 공개한 수도권 신규 공공택지 후보지 중 감일동 일원의 하남감일2에 6500호 규모의 주택이 포함된 것과 관련해 기존 감일지구의 교통과 교육 인프라 문제가 선결되지 않은 상태에서 무리한 추가 공급을 추진해서는 안 된다며 선교통 후입주 원칙의 철저한 이행을 강력히 촉구했다.
조 부의장은 현재 감일지구에 철도망이 없어 대중교통 이용이 불편하고 서하남IC 일대가 만성적인 정체를 겪고 있는 실정을 지적했다. 정부의 서하남IC 개선 검토 방침은 긍정적이면서도, 산적한 기존 교통난을 해소하지 않은 채 대규모 물량이 추가될 경우 급증할 교통수요를 감당할 실효성 있는 대책이 반드시 선행되어야 한다고 강조했다.
아울러 주민들이 고대해 온 지하철 3호선 연장 노선이 2032년 개통 목표로 추진되고 있으나 실질적인 철도 혜택을 누리기까지는 오랜 시일이 걸리는 만큼, 과거 신도시 개발의 고질적인 문제였던 선 주택 후 교통 방식이 반복되어서는 안 된다고 밝혔다. 이에 따라 정부가 지하철 조기 개통과 서하남IC 개선 사업의 구체적 일정 및 재원 대책을 투명하게 제시해야 한다고 덧붙였다.
교육 문제에 대해서도 목소리를 높였다. 조 부의장은 “감일지구는 그동안 학령인구 증가에 따른 과밀학급과 학교시설 부족 문제가 지속적으로 제기돼 왔다”며 “6500호의 주택이 추가 공급되는 만큼 학교 신설·증축과 학생 배치계획 등 구체적인 교육대책이 반드시 선행되어야 한다”고 강조했다. 이어 “국가가 주택공급을 결정했다면 그곳에서 살아갈 아이들의 학습권을 보장하는 것 역시 정부와 관계기관이 책임져야 할 일”이라며 교육시설과 생활SOC 확충계획을 선제적으로 마련할 것을 요구했다.
아울러 조 부의장은 신규 주택공급에 따른 혜택이 기존 하남시민에게도 돌아가야 한다고 강조했다. 조 부의장은 “하남시민들은 그동안 각종 개발사업에 따른 교통혼잡과 생활 불편을 감내해 왔다”며 “정부는 하남시민의 지역거주자 우선공급 비율을 50%까지 확대할 수 있도록 관련 제도를 개선하고, 지역주민을 위한 실질적인 지원방안을 마련해야 한다”고 주장했다.
류정임 리포터