겨울나무에 뜨개옷 입히는 용산 엄마들

‘무지개솜땀’ 50여 그루 트리니팅



3일 서울 남영동의 가로수에 ‘무지개솜땀’ 회원들이 만든 손뜨개 옷이 입혀진 모습.

용산구 제공

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서울 용산구 남영동 주민센터 인근 가로수길이 손뜨개 옷을 입었다.용산구는 전날 남영동 주민센터 앞마당에서 ‘트리니팅 작품 전시’ 개막 행사를 열고 김경대 구청장과 뜨개 모임 ‘무지개솜땀’ 회원들이 나무에 뜨개 옷을 함께 입혔다고 4일 밝혔다. 트리니팅은 뜨개 옷을 나무에 입혀 추운 겨울에 온기를 더하는 활동이다. 뜨개 옷은 남영동 주민센터 맞은편 두텁바위로 일대 가로수 50여 그루에 내년 1월 말까지 유지될 예정이다.무지개솜땀 회원들은 2005년 삼광초 학부모로 만나 봉사 활동을 하며 인연을 맺었다. ﻿구의 마을공동체 공모 사업에 ‘엄마들의 수다를 뜨다’가 선정된 것을 계기로 지난 6월부터 손뜨개 수세미 나눔 등을 이어 왔다. ﻿입지 않는 니트를 활용해 뜨개 옷을 만들고, 자투리 천으로 만든 ‘행운의 네잎클로버’를 전달해 수험생도 응원했다. 석은희 무지개솜땀 대표는 “﻿뜨개 옷이 오가는 주민들에게 작은 온기가 되길 바란다”고 전했다. 김 구청장은 “주민들이 재능을 나누고 마을을 가꾸는 활동을 꾸준히 이어 갈 수 있도록 마을공동체 활동을 적극 지원하겠다”고 말했다.김주연 기자