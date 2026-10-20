김미주 서울시의원, ‘깜깜이 AI 채용’방지한다… 인공지능 채용 공정성 확보 조례안 발의

서울시 산하 투자·출연기관 AI 채용 시 활용 구직자에게 단계별 평가 요소 등 사전 안내 근거 마련

성별·연령·장애·출신지역·혼인·임신·출산 등에 따른 알고리즘 편향 점검

AI 평가 결과에 대한 피드백 절차 마련… 구직자 권익보호 강화돼

“기술발전 편익 살리고, 구직자 권리 높이기 위해 마련”



질의하는 김미주 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 김미주 의원(구로1, 더불어민주당)은 지난 19일 인공지능을 활용한 채용 과정의 공정성과 투명성, 책임성을 확보하고 알고리즘에 의한 편향과 차별로부터 구직자의 권익을 보호하기 위해 ‘서울시 인공지능 채용의 공정성 확보에 관한 조례안’을 발의했다.고용노동부와 한국고용정보원이 실시한 ‘2025년 기업 채용동향조사’에 따르면 매출액 상위 500대 기업 가운데 조사에 응답한 기업의 86.7%가 공식적 또는 비공식적으로 인사업무에 AI를 활용하고 있으며, 21.7%는 공식 채용 절차에 AI를 도입한 것으로 나타났다.공공부문에서도 AI 채용 도구의 활용이 빠르게 확산하고 있다. 한국토지주택공사(LH)는 면접전형에 AI 면접을 활용하고 있으며, 서울주택도시개발공사(SH)도 2024년 신입사원 채용 당시 면접전형에 AI 면접을 도입한 바 있다. 서울교통공사는 올해 상반기 신입사원(채용형 인턴) 자기소개서 평가 도구 중 하나로 AI를 활용했다.인공지능 도구를 채용 절차에 도입하는 공공기관이 점차 늘어나는 추세이며, 우수 인재를 선발하고 육성하는 전반의 영역에서 관련 기술의 적용 범위도 한층 확대되는 양상을 보이고 있다.다만 인공지능 기반의 채용 방식은 수많은 지원자를 신속하고 균등하게 평가할 수 있는 유용한 수단이 될 수 있지만, 치우쳐진 학습용 데이터나 불합리한 평가 기준이 적용될 경우에는 특정한 개인이나 집단에게 부당하게 불리한 결과를 야기할 우려가 존재한다. 아울러 인공지능의 평가 결과가 최종 당락에 직접적인 영향을 미침에도 불구하고, 구직자가 채용이나 면접 과정에서 인공지능이 활용된다는 사실이나 구체적인 평가 지표를 전혀 알지 못한 채 임하게 된다면 채용 과정 전반에 대한 신뢰도가 크게 저하될 뿐만 아니라, 설령 부당한 차별적 피해를 입더라도 이를 사후에 확인하거나 공식적으로 이의를 제기하기가 요원하다는 지적이 지속적으로 제기되어 왔다.이번에 발의된 조례안은 서울시 산하의 투자기관이나 출연기관 등이 인공지능 채용 방식을 채택하여 운영할 경우, 사전에 채용공고문을 통해 인공지능 시스템이 구체적으로 어느 전형 단계에 도입되며 주요 평가 요소의 개요는 어떠한지 등을 상세히 명시하도록 의무화했다. 이를 통해 구직자들이 앞으로 진행될 채용 절차와 자신을 평가하는 기준이 무엇인지를 지원 단계에서부터 투명하게 사전에 인지하고 예측할 수 있도록 제도적 기반을 마련한 것이다.나아가 공공기관이 AI 채용을 도입·운영할 때 ▲도입 목적과 필요성 ▲시스템의 안전성과 신뢰성 ▲차별 및 편향 발생 가능성 ▲담당자의 검토와 피드백 절차 ▲개인정보 및 구직자 권익보호 방안 등을 종합적으로 고려하도록 명시했다.성별과 연령, 장애, 출신지역, 혼인 여부, 임신·출산 등 차별금지 요소가 AI 평가 결과에 부당한 영향을 미치지 않도록 편향성 발생 가능성을 점검할 수 있도록 근거도 마련했다.김 의원은 “AI가 채용 과정의 효율성을 높일 수는 있지만, 구직자가 AI로 평가받는다는 사실조차 알지 못하거나 시스템의 판단을 누구도 설명하지 못한다면 공정한 채용이라고 보기 어렵다”라고 말했다.이어 “AI의 판단을 무조건 신뢰하거나 배제하자는 것이 아니라, 채용에 활용할 때 최소한의 사전 안내와 편향성 점검, 책임 있는 운영체계를 갖추자는 것”이라며 “기술 발전의 편익은 살리되 그 과정에서 구직자의 권리와 기회가 침해되지 않도록 제도적 기준을 마련하고자 이번 조례안이 제정됐다”라고 밝혔다.한편, 조례안은 오는 11월 2일 개회하는 서울시의회 제340회 정례회에서 논의될 예정이다.류정임 리포터