상도동 최고 35층, 1800가구로 ‘신통’

옹벽붕괴·침수 ‘끝’… 주거개선

서울시, ‘공사비120센터’ 개소

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옹벽 붕괴와 침수 위험에 노출됐던 서울 동작구 상도동 201 일대가 최고 35층, 약 1800가구 규모의 아파트 단지로 재개발된다. 서울시는 21일 상도동 201 일대 주택정비형 재개발사업 신속통합기획을 확정했다. 신속통합기획은 서울시가 재개발·재건축 초기부터 도시계획과 교통·건축 등을 함께 검토해 정비계획 수립과 각종 절차를 빠르게 진행하도록 지원하는 제도다.이곳은 상도초등학교와 상도유치원, 공원, 시장 등과 가까운 주거지지만 급경사지와 좁은 도로, 침수 위험 등으로 주거환경 개선이 필요했다. 2015년부터 도시재생사업이 추진됐으나 노후화된 기반시설을 개선하는 데 한계가 있었다.재해 위험을 줄이는 동시에 주변 개발사업과 연계해 도로와 공공시설을 정비하는 데 초점을 맞췄다. 특히 상도동 201 일대와 인접한 상도14·15구역을 연계해 성대로를 폭 17m, 왕복 4차로로 확장하기로 했다. 성대로 주변에 약 1만가구 규모의 주택 공급이 예정돼 있어 향후 늘어날 교통 수요에 대응하기 위한 조치다. 또 침수 위험을 줄이기 위해 노후 하수관로를 정비한다. 과거 옹벽 붕괴사고가 발생했던 상도초 인근에는 높은 옹벽 대신 주민공동시설을 배치한다.서울시는 이날 재개발·재건축 공사비 갈등을 상담하고 조정·중재를 지원하는 ‘공사비120센터’를 오픈했다. 시·자치구·서울주택도시개발공사(SH) 등에 분산돼 있던 공사비 검증, 계약 사전컨설팅, 갈등조정 제도를 하나로 연결했다. 전문가 33명이 무료 상담을 제공하며, 갈등이 발생한 사업장에는 ‘공사비 닥터’를 파견해 조합과 시공자 협의를 돕는다. 12월까지 시범운영한 뒤 내년 1월부터 본격 운영한다.이범수 기자