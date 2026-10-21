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로봇이 전통시장 지킨다…안양시, 방범·화재 감지 ‘AI 순찰 로봇’ 투입

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피지컬 인공지능(AI) 로봇. 안양시청 제공


경기 안양시가 중앙시장에 방범과 화재 위험 감지, 실종자 탐지까지 가능한 피지컬 AI 순찰로봇을 투입한다.

시는 한국로봇산업진흥원이 주관하는 ‘2026년 피지컬 인공지능(AI) 로봇 실증사업’에 선정돼 오는 11월부터 안양중앙시장에 순찰로봇 6대를 투입해 실증을 진행한다고 21일 밝혔다.

사업비는 국비 3억 1,250만원과 시비 2억원, 민간 참여기관 부담금 1억 1,250만원 등 총 6억 2,500만원이다.

순찰로봇은 자율주행으로 시장 곳곳을 누비며 상점들이 문을 닫는 야간·새벽 시간대를 중심으로 방범 활동을 수행하고, 카메라와 센서를 활용해 연기와 불꽃, 이상 온도 상승 등 화재 징후를 감지한다.

실종자가 발생한 경우 인공지능(AI) 기반 이동형 수색 기능을 활용해 대상자 발견을 돕는다. 이를 통해 순찰 인력의 활동을 보완하고, 각종 위험 상황에 대한 조기 발견과 신속한 대응 역량을 높인다는 계획이다.

로봇이 현장에서 감지한 상황은 안양시 스마트도시통합센터와 연계해 24시간 실시간으로 모니터링하고 긴급상황 발생 시에는 경찰·소방 등 관계기관에 상황을 전파한다.

시는 이달 중 로봇 제작을 완료하고 12월까지 현장 실증을 진행한 뒤 2027년 1월부터 2029년 12월까지 3년간 운영할 예정이다.

최대호 시장은 “현장 실증을 통해 기술의 활용 가능성을 확인하고, 서울대 인공지능(AI) 융합 혁신 클러스터와 박달스마트시티 등 미래 성장 기반과 연계해 관련 산업을 육성하고 ‘피지컬 인공지능(AI) 선도도시 안양’을 만들어 가겠다”고 밝혔다.

안승순 기자
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