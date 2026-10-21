서울Pn

검색

서울시, 성동구치소터에 청소년디지털·문화거점 추진

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

‘10월 종로’엔 고르는 재미가 있다

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

해산물·참치 해체·경매 체험…  노량진에 진짜 바

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

6차선 도로에서 즐기는 ‘양천가족 거리축제’…소유

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

김미주 서울시의원, 청소년 공원 운동시설 이용료 감경 추진… 체육활동 기회 넓힌다

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

18세 이하 청소년까지 공원 이용시설 감경 대상 확대
시설 이용에 따른 경제적 부담 완화 및 다양한 단체활동 기회 부여
“청소년 신체활동 기획 늘리고, 또래 간 교류·협력 기회 높이고자 개정안 발의 ”


  •
질의하는 김미주 의원. 서울시의회 제공


서울시의회 김미주 의원(구로1, 더불어민주당)은 지난 19일 청소년 서울시 도시공원 내 운동시설을 보다 부담 없이 이용할 수 있도록 ‘서울시 도시공원 조례 일부개정조례안’을 발의했다.

청소년기는 규칙적인 신체활동으로 체력을 다지고 또래와 어울리며 사회성을 키워나가는 필수적인 시기다. 축구, 풋살, 야구 같은 단체 운동은 신체 건강과 스트레스 해소에 유익할 뿐 아니라, 공동의 목표를 향해 소통하고 협력하며 존중과 배려를 체득하는 계기가 된다.

하지만 입시 경쟁에 따른 학업 부담과 디지털 미디어 위주의 여가 문화가 확산되면서, 청소년들이 일상에서 충분히 몸을 움직이거나 친구들과 함께 땀 흘릴 기회는 점점 줄어들고 있는 실정이다.

이에 개정안은 청소년이 도시공원 운동장이나 구장 등을 단체로 이용할 때 발생하는 비용 부담을 줄여 보다 활발한 체육활동을 해낼 수 있도록 공원 운동시설 이용료 감경 대상에 청소년을 명시한 것이다.

김 의원은 “청소년들이 가까운 공원에서 마음껏 뛰고 또래와 어울리면서 건강뿐 아니라 소통과 협력, 배려를 자연스럽게 배울 수 있도록 향후에도 다양한 제도 마련을 위해 노력하겠다.”라고 말했다.

한편, 조례안은 오는 11월 2일 개회하는 서울시의회 제340회 정례회에서 논의될 예정이다.

류정임 리포터
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

정동의 빛, 10월의 마지막 밤 밝힌다[현장 행정]

‘정동야행’ 홍보한 김길성 구청장

성북, 24시간 안전망 구축…자치구 전용 정신응급

정신 응급 입원 병상 1개, 365일 24시간 확보

용산구, 핼러윈 인파 안전관리에 2500여명 투입한

오는 23일~다음달 1일 ‘특별대책기간’ 지정

온 맘 다해 예비 부모 응원하는 서초

임산부의 날 맞아 30쌍 축하 선물

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr