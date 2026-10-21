서울Pn

검색

서울시, 성동구치소터에 청소년디지털·문화거점 추진

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

‘10월 종로’엔 고르는 재미가 있다

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

해산물·참치 해체·경매 체험…  노량진에 진짜 바

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

6차선 도로에서 즐기는 ‘양천가족 거리축제’…소유

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

이정미 서울시의원, 민간 주도 자연보호운동 활성화 나서

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

19일 ‘서울시 자연환경보전과 생물다양성 보전 및 이용에 관한 조례 일부개정조례안’ 대표발의
“사명감으로 자연보호운동 이어온 단체들의 활동 기반 강화와 시민 참여 확대로 이어지길 기대”


  •
질의하는 이정미 의원. 서울시의회 제공


서울시의회 이정미 의원(국민의힘, 중구1)은 지난 19일 자연보호운동에 대한 시민 참여를 확대하고 민간 자연보호운동단체의 육성과 활동 지원을 강화하기 위한 ‘서울시 자연환경보전과 생물다양성 보전 및 이용에 관한 조례 일부개정조례안’을 발의했다.

현행 ‘자연환경보전법’에 따르면 국가와 지방자치단체는 일반 국민과 민간단체가 자발적으로 자연환경보전 활동에 동참할 수 있도록 다각적인 시책을 적극적으로 펼쳐야 한다. 아울러 지자체는 관련 법적 근거에 따라 예산의 범위 안에서 자연보호운동을 전개하는 민간 단체의 다채로운 현장 활동과 안정적인 운영을 위한 재정적 지원을 행할 수 있도록 보장받고 있다.

그럼에도 불구하고 현재 서울시 곳곳에서는 여러 자연보호 관련 단체들이 묵묵히 자발적인 생태 보전 활동을 지속해 나가고 있음에도 불구하고, 더 많은 일반 시민들의 적극적인 참여와 관심을 이끌어낼 수 있는 핵심적인 활동들을 뒷받침하기에는 현실적인 지원이 턱없이 부족하다는 지적이 현장 실무자들과 활동가들 사이에서 끊임없이 제기되고 있는 실정이다.

이에 개정안은 민간자연환경보전단체의 육성과 예산 지원 근거를 명확히 하고, 지원 대상 활동을 확대했다. 기존 야생생물 및 자연자산 보호, 생태계 복원, 생물다양성 보전 활동에 더해 ▲자연환경 실태 조사·연구 ▲자연환경보전 교육·홍보 ▲시장이 필요하다고 인정하는 사업 등을 지원 대상에 추가했다.

이 의원이 대표 발의한 조례 개정안이 통과되면, 지난 5월 시행된 ‘자연환경보전법’ 개정에 따른 자연보호중앙연맹의 법정단체화와 맞물려 민간 자연보호운동 단체의 육성과 활성화를 위한 제도적 기반이 한층 강화될 것으로 기대된다.

이정미 의원은 “자연보호는 행정의 노력만으로 이뤄지는 것이 아니라 시민들의 자발적인 참여와 민간단체의 지속적인 활동이 함께할 때 실질적인 성과를 거둘 수 있다”며 “사명감과 책임감으로 자연보호운동을 이어온 단체들의 활동 기반을 강화하고, 시민들의 참여도 확대될 수 있도록 조례안의 신속한 처리에 힘쓰겠다”고 밝혔다.

류정임 리포터
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

정동의 빛, 10월의 마지막 밤 밝힌다[현장 행정]

‘정동야행’ 홍보한 김길성 구청장

성북, 24시간 안전망 구축…자치구 전용 정신응급

정신 응급 입원 병상 1개, 365일 24시간 확보

용산구, 핼러윈 인파 안전관리에 2500여명 투입한

오는 23일~다음달 1일 ‘특별대책기간’ 지정

온 맘 다해 예비 부모 응원하는 서초

임산부의 날 맞아 30쌍 축하 선물

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr