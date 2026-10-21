김정우 서울시의원 “서울 직업계고 체질 개선으로 국가 기술 경쟁력 제고해야”

19일 영락의료과학고 AI 융합실 개관식 참석 및 직업계고·마이스터고 교장단 간담회 개최

반토막 난 마이스터고 지원금·10년 묶인 실습비 등 지적



지난 19일 AI융합실 개관 커팅식에 참석한 김정우 의원(오른쪽에서 네 번째). 서울시의회 제공



지난 19일 직업계고 간담회에 참석한 김정우 의원. 서울시의회 제공



지난 19일 직업계고 간담회에 참석해 축사하는 김정우 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 교육위원회 김정우 의원(더불어민주당·관악5)은 지난 19일 영락의료과학고 AI 융합실 개관식에 자리해 첨단 미래교육 현장을 살피고, 서울 주요 직업계고 및 마이스터고 교장단과 함께 서울시교육청 직업교육 정책의 발전 방안을 논의하는 간담회를 개최했다.이날 행사에는 학부모 대표와 학교 관계자들이 다수 참석해 로봇 강아지와 AI 피부 진단 의료기기 등 혁신적인 에듀테크 실습 인프라를 직접 둘러보며 AI 융합실의 성공적인 출발을 기념하는 테이프 커팅식을 가졌다.이어진 정책 간담회에서는 영락의료과학고, 서울여자상업고, 서울관광고, 광신방송예술고, 미림마이스터고, 서울공업고, 서울산업정보학교 등 7개교 교장단이 참석해 현장 운영의 고충과 제도적 개선 과제를 심도 있게 짚어봤다.이날 논의된 주요 내용으로는 ▲타 시도와 달리 교육부 교부금의 절반(53%) 수준에 불과한 마이스터고 운영비 정상화 및 학교 간 예산을 쪼개는 ‘제로섬’ 편성 탈피 ▲물가 상승에도 10년째 동결된 실습 재료비 현실화 ▲위험도 높은 실습 과목에 일반고 기준을 일괄 적용하는 학급당 인원 배정 개선(학교장 자율권 부여) ▲대폭 삭감된 글로벌 현장학습 예산 복원 및 전체 직업계고 ‘공통사업’ 전환 등이다.김 의원은 “학교 현장은 AI 첨단 기술을 접목하며 치열하게 혁신하고 있지만, 정작 서울시교육청의 예산과 행정은 과거의 낡은 잣대에 머물러 있다”고 지적했다.아울러 “직업계고의 경쟁력이 곧 서울 산업 생태계와 국가 기술 경쟁력의 뿌리”라고 강조하며, “다가오는 행정사무감사와 내년도 서울시교육청 본예산 심의 과정에서 지원 실태를 면밀히 파악하고 서울 직업교육의 체질 개선을 위해 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.류정임 리포터