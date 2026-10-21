정경섭 하남시의원 “볼라드·인도·결빙… 생활 속 안전 사각지대 없어야”

정 의원, 20일 도로관리과 대상 질의서 시민 보행안전 문제 집중 점검

파손 볼라드 방치·학교 앞 자전거 방치 등 “적극 행정으로 개선해야”

힐즈파크 푸르지오 경사구간 결빙 대비... “야간·새벽 긴급 제설 대책 마련해야”



정경섭 의원이 지난 20일 도로관리과를 상대로 행정사무감사를 진행하고 있다. 하남시의회 제공

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하남시의회 정경섭 의원(국민의힘·라 선거구)은 지난 20일 도시건설위원회 제3차 행정사무감사 도로관리과 질의를 통해 볼라드 파손과 사유지 인도 단차, 학교 앞 방치 자전거, 경사로 결빙 등 시민들의 보행 안전과 직결된 현안들의 시급한 개선을 요구했다.정 의원은 우선 노후 보도블록을 신속하게 정비해 준 집행부에 학교장과 학부모들의 감사의 뜻을 전달한 후, 관내 곳곳에서 파손된 채 방치되고 있는 볼라드 정비의 필요성을 제기했다.특히 상단이 스펀지로 제작된 볼라드는 유동 인구가 많은 학교 앞이나 횡단보도 주변에서 쉽게 찌그러지고 쓰러져 반복적인 보수 소요가 발생하는 만큼, 애초부터 내구성이 검증된 자재로 설치해야 한다고 강조했다.이어 정 의원은 미사역 인근 건물 앞 인도가 계단 형태로 단차가 심하고, A아파트 앞 학원가 일대는 보도블록 파손이 심각하다며 “사유지라는 이유로 손을 놓아서는 안 된다”고 지적했다. 정 의원은 “어르신들이 경로당에 갈 때마다 불편을 호소하시는 곳”이라며 “건물주와 적극 협의하는 등 적극 행정을 보여달라”고 주문했다. 또 한홀중학교 앞 보도에 학생 자전거가 쓰러진 채 방치돼 보행 안전을 위협하고 있다며 학교와 협의해 교내 보관 등 개선 방안을 마련할 것을 요구했으며, 집행부는 학교와 협의하겠다고 밝혔다.겨울철 대비와 관련해 정 의원은 “힐즈파크 푸르지오 경사 구간은 눈이 오면 차도와 인도가 모두 썰매장이 된다”며 대비 상황을 점검했으며 “겨울철 새벽이나 야간에 갑작스러운 눈이 내릴 경우를 대비한 긴급 대책이 필요하다”고 강조했다.아울러 정 의원은 힐즈파크 푸르지오 인근 사거리가 폭우 때마다 상습적으로 침수되는 원인으로 낙엽에 의한 배수 불량을 지목하며, 폭우가 예보되면 사전에 낙엽을 제거해 줄 것을 요청했다.끝으로 정경섭 의원은 “볼라드, 인도, 자전거 방치, 겨울철 결빙 모두 시민이 매일 마주하는 생활 안전 문제”라며 “시민들이 변화를 체감할 수 있도록 끝까지 점검하겠다”고 밝혔다.류정임 리포터