서울Pn

검색

서울시 “고척돔 지붕 철골 97개 보강 완료…11

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서울건축문화제에 4만명 발길…건축 보고 배우고 체

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

강동, 서울시 특별조정교부금 52억 확보…현안 사

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

일자리 찾고 취업 지원 받아요…‘2026년 성북구

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

김성기 경기도의원, 사회복지 자원봉사·푸드뱅크 사업 점검… “좋은 사업일수록 안정적인 재정 뒷받침 필요”

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

▲김성기 의원이 16일 경기도의회 의원실에서 경기도사회복지협의회 및 경기나눔푸드뱅크 관계자들과 만나 사회복지 자원봉사 사업과 기부식품등 제공사업의 운영 현황을 점검하고 있다. (사진=경기도의회)


경기도의회 보건복지위원회 김성기 의원(더불어민주당, 비례)은 지난 16일 경기도의회 의원실에서 경기도사회복지협의회 및 경기나눔푸드뱅크 관계자들과 면담을 진행하고, 현재 도내에서 추진 중인 사회복지 자원봉사 사업과 기부식품등 제공사업의 전반적인 운영 실태와 향후 발전 방향을 점검했다.

이날 면담 자리에서 경기도사회복지협의회와 경기나눔푸드뱅크 측 실무자들은 각 사업의 그간 추진 경과를 설명하고, 일선 사업 현장에서 겪는 애로사항과 제도적 보완이 필요한 과제들을 건의했다. 이에 김성기 의원은 두 사업이 지닌 공익적 취지와 운영 방향에 깊이 공감하며 “자원봉사자와 기부식품 같은 인적·물적 민간 자원을 활성화하는 일은 복지 재정을 보완하고 사회복지 서비스의 질을 높이는 중요한 부분”이라고 말했다.

경기도의 행·재정적 지원을 바탕으로 경기도사회복지협의회가 수행하고 있는 ‘사회복지 자원봉사 사업’은 민간 자원봉사 인력을 체계적으로 연계해 도내 소외·취약계층을 향한 촘촘한 복지서비스 저변을 넓히는 역할을 하고 있다. 함께 점검한 ‘기부식품등 제공사업(푸드뱅크)’은 기업과 개인 등으로부터 여유 식품 및 생활필수품을 기부받아 도움이 필요한 이웃에게 전달하는 대표적인 나눔 사업으로, 경기도의 경우 연간 약 700억원 상당의 물품을 지원하며 전국 시·도 전체 실적의 27%를 차지하는 등 전국 최대 규모로 운영되고 있다.

끝으로 김성기 의원은 “좋은 사업일수록 안정적인 재정 뒷받침이 뒤따라야 한다”며, “나눔의 손길이 꼭 필요한 곳에 꾸준히 닿을 수 있도록 의회에서도 관심을 갖고 살피겠다”고 밝혔다.


양승현 리포터
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

양천 청년들이 차린 ‘정책 한 상’… “등수 상관없

청년정책 레스토랑 간 이기재 구청장

중구 주민 3500명, 한양도성 세계유산 등재 반대

11월 5일, 신당누리센터 대강당서 2차 주민설명회

서울형 통합돌봄, 1만 4000명에 평균 4.8건

내년 지원 대상 확대…퇴원환자 지원하는 ‘중간집’ 시범운영

전통시장 살리는데 일가견 있는 강북

자치구 유일 행안부장관 표창 정창수 청장 “머무는 상권으로”

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr