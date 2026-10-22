‘경남 핵심산업 기술유출 막아라’ 경찰·기업 손잡았다

경남경찰청 산업보안협의회 정기회의

기술보호·범죄 예방 방안 등 논의



경남경찰청 산업보안협의회 정기회의 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. 2026.10.22. 경남경찰청 제공

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경남 주력 산업의 핵심 기술을 노리는 유출 범죄에 대응하고자 경찰과 기업, 관계기관이 협력 강화에 나섰다.방산·조선·항공 등 첨단 기술을 보유한 기업이 밀집한 경남에서 기술 보호를 위한 민관 공조가 한층 중요해지고 있다.경남경찰청은 22일 오후 경남경찰청 4층 강당에서 도내 주요 기업과 관계기관 관계자들이 참석한 가운데 ‘2026년 경남경찰청 산업보안협의회 정기회의’를 열었다.이번 회의는 산업기술 유출 범죄에 신속하게 대응하고 민관 협력을 강화하고자 마련됐다.경남은 기계·가전·조선·방산·항공 등 국가 경쟁력과 직결되는 핵심 기술을 보유한 기업이 다수 자리 잡고 있다.경남경찰청 산업보안협의회는 지역 기업과 대기업, 법조계 등 각 분야 전문가로 구성돼 산업기술 보호를 위한 자문과 지원 활동을 해왔다.이날 회의에서는 신기수 ㈜대건테크 대표가 위원장직에서 물러나고 정영식 범한퓨얼셀㈜ 회장이 신임 위원장으로 취임했다.경남도와 경남지방중소벤처기업청도 신규 위원으로 참여해 산업기술 보호를 위한 협력 기반을 넓혔다.방위산업 분야 전문가인 법무법인(유) 광장의 손광익 변호사는 방산 수출 허가 관련 법률 특강을 진행했다. 참석자들은 산업기술 유출과 영업비밀 침해 범죄 예방, 기관 간 기술 보호 정책 공유와 협력, 산업 보안의 중요성 등을 주제로 의견을 나눴다.이재영 경남경찰청장은 “기술 유출 범죄는 피해기업의 존립을 위협할 뿐 아니라 우리나라의 국가 경쟁력을 훼손하는 현대판 매국 행위”라며 “민관 교류와 협력 치안을 강화해 진화하는 기술 유출 범죄에 신속하고 강력하게 대처하겠다”고 말했다.창원 이창언 기자