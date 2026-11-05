성북 민주주의 ‘쑥쑥’…‘어린이·청소년의회 본회의’ 개최

지난 31일 성북구의회 본회의장서

진로교육·디지털안전 등 10건 가결



서울 성북구 제13기 성북구 어린이·청소년의회 의원들이 상정 안건에 대한 찬반 투표를 진행하고 있다.

성북구 제공

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서울 성북구가 지난달 31일 구의회 본회의장에서 ‘제13기 성북구 어린이·청소년의회 본회의’를 열었다고 5일 밝혔다. 어린이·청소년의회는 지역 아동과 청소년을 대표하는 참여 기구다.의원들은 지난 3월 위촉된 후 아동권리교육과 임시회 참석으로 권리의식을 높여왔다. 일상에서의 불편 사항과 정책 과제를 발굴·토론하며 민주시민으로서의 자질과 역량을 키워왔다.이들은 이날 본회의에 앞서 구의회 본회의장과 각 상임위원회 회의실을 둘러보는 시간을 가졌다. 참가자들은 지방의회의 실제 역할과 안건 처리 과정 등 구체적 운영 방식을 확인했다.본회의는 어린이·청소년의회 의장의 개의 선언으로 시작됐다. 그동안 교육복지위원회, 아동권리여가위원회, 환경안전위원회 등 3개 상임위원회에서 논의해 마련한 총 14건의 조례안이 상정됐다. 상정 안건으로는 ▲서울특별시 성북구 청소년 진로 교육 활성화에 관한 조례 제정안 ▲청소년 문화활동 지원 조례 개정안 ▲청소년 디지털 역량 및 안전 증진에 관한 조례 제정안 등이 포함됐다. 각 상임위원장의 자유발언 이후 진행된 전자 표결로 상정 안건 14건 중 10건이 과반수 찬성으로 가결됐다.이승로 구청장은 “어린이·청소년의회가 제안한 소중한 의견들을 세심히 살펴 구정 운영에 반영하고 청소년의 권익 향상과 참여 기회 확대를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.송현주 기자