한영수 경기도의원 “예산 줄인다고 노동자 안전까지 줄일 수는 없다”



▲한영수 경기도의원(뒷줄 오른쪽 세 번째)을 비롯한 경기도의회 경제노동위원회 소속 의원들이 11월 2일 경제노동위원회 회의실에서 (사)경기도노동단체연대회의 관계자들과 간담회를 진행한 뒤 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 경제노동위원회 소속 한영수 의원(더불어민주당, 용인1)이 11월 2일 경제노동위원회 회의실에서 (사)경기도노동단체연대회의와 간담회를 개최하고, 2027년도 경기도 노동국 예산 감축에 따른 취약노동자 지원사업 유지 방안과 지역 노동서비스 전달체계 개선 방향을 모색했다.이날 간담회 자리에는 한영수 의원을 비롯해 송연섭(더불어민주당, 비례), 오현정(더불어민주당, 화성2), 유수연(더불어민주당, 의정부1), 최상규(더불어민주당, 수원1) 의원과 경기도노동단체연대회의 관계자들이 함께했다.경기도노동단체연대회의는 기초지자체 위탁 노동센터 9개소와 여성노동자복지센터 3개소, 민간 노동단체 6개소 등 모두 18개 기관·단체가 몸담고 있는 연대 기구로, 비정규직·여성·청년·고령·플랫폼·장애·이주 노동자 등 취약계층 노동자의 권익 보호 활동을 펼치고 있다.간담회에서 연대회의 측은 경기도의 노동정책이 일선 현장에서 실효성 있게 작동하기 위해서는 경기도와 시군, 지역 노동센터를 연결하는 노동서비스 전달체계를 정립해야 한다고 제언했다.구체적으로는 도 차원에서 정책 방향을 수립하고 시군 및 노동센터가 각 지역 여건에 맞는 노동상담·교육·권리구제 등의 서비스를 지원하도록 주체별 역할을 나누며, 지역 간 서비스 편차를 해소할 협력·지원망을 갖춰야 한다고 짚었다.아울러 연대회의 관계자들은 2027년도 노동국 예산 감액과 일부 개별사업의 예산 미반영 상황에 우려를 나타내며, 노동복지기금의 존속과 취약노동자 지원사업의 흔들림 없는 운영을 요청했다.현장에서는 노동안전지킴이 사업의 필요성도 주요 의제로 다뤄졌다. 연대회의 측은 자체적인 안전관리 여력이 부족한 영세·소규모 사업장을 찾아가 위험요소를 살피고 개선을 유도하는 예방 활동이 산업재해를 예방하는 현장 안전관리체계의 핵심 축이라고 부연했다.이에 한영수 의원은 “노동정책은 제도를 만드는 데 그치지 않고 도움이 필요한 노동자에게 실제 서비스가 전달될 때 의미가 있다”며 “경기도와 시군, 노동센터가 유기적으로 협력하는 체계를 갖추는 것이 중요하다”고 강조했다.이어 한 의원은 “재정 여건이 어렵다고 모든 사업을 종전대로 유지할 수는 없지만, 사업별 성과와 필요성을 따져 정비할 사업과 반드시 지켜야 할 사업을 구분해야 한다”며 “취약노동자의 안전과 기본적인 노동권익 보호는 우선적으로 고려돼야 한다”고 역설했다.한편 앞서 지난 10월 21일 진행된 2027년도 본예산 사전설명회에서 경기도 노동국은 취약노동자 지원 관련 예산이 충분히 담기지 못한 점에 유감을 표하며, 예산 추가 반영을 위해 예산 담당 부서와 협의를 이어가겠다는 입장을 전한 바 있다.이날 참석한 도의원들과 연대회의 측은 향후에도 현장의 세부 자료와 의견을 지속적으로 교류하며 경기도·시군·노동센터 사이의 협력 기반을 다지고, 취약노동자 보호를 위한 주요 사업이 중단 없이 이어지도록 힘을 모으기로 했다.양승현 리포터